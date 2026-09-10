В Подмосковье арестовали обвиняемую в финансировании запрещенной «Артподготовки»

Мытищинский городской суд Подмосковья отправил под стражу обвиняемую в финансировании членов «Артподготовки» (признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ). Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

В отношении арестованной возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма). По версии следствия, она разделяла идеологию терроризма, из-за чего переводила деньги на счет сообщества. Средства пошли на организацию противоправной деятельности в России, указывают следователи. Никакие данные о личности обвиняемой не раскрываются.

Организация «Артподготовка» (признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ), по данным ФСБ, создана в 2013 году для подготовки вооруженного мятежа и захвата власти в России. Лидером группировки считается Вячеслав Мальцев (признан в РФ иноагентом), он объявлен в международный розыск.