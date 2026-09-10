КХЛ обсуждает проведение серий буллитов перед началом матчей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает вариант проведения буллитных серий перед началом матчей со следующего сезона. Об этом на заседании Совета директоров заявил президент организации Алексей Морозов.
«Обсуждаем идею пробивать буллиты до стартового вбрасывания. Это вызовет ажиотаж, привлечет болельщиков не опаздывать на матчи, не приезжать на концовку. Кто-то может вести турнирные таблицы именно в плане буллитов. Если одна команда выигрывает в серии, то она заранее знает, что получит дополнительное очко»,— приводит его слова ТАСС.
Нововведение было предложено в рамках новой стратегии развития КХЛ. Сейчас серия буллитов проводится в случае ничьей по итогам основного времени и овертайма. Перед прошлым сезоном лига сократила число бросков с пяти до трех. По словам господина Морозова, решение было принято, «чтобы не затягивать матчи».
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была создана в феврале 2008 года с целью развития хоккея в России, Европе и Азии. С сезона 2024/25 чемпионат КХЛ больше не имеет статуса чемпионата России и проводится лигой как самостоятельное международное соревнование, при этом мужской чемпионат России проходит под эгидой ФХР и Всероссийской хоккейной лиги.
Президент КХЛ Алексей Морозов ранее заявлял, что лига стремится к независимости от ФХР и Международной федерации хоккея, желая при этом оставаться частью системы российского хоккея. В 2025 году выручка КХЛ составила 5,32 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 1,84 млрд рублей.
В ноябре 2025 года КХЛ представила обновлённый формат проведения Матча звёзд, разделив команды на категории KHL Ural Stars, KHL World Stars, KHL Rus Stars и KHL U23 Stars, вместо привычного географического деления по дивизионам.