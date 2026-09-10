КХЛ обсуждает проведение серий буллитов перед началом матчей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает вариант проведения буллитных серий перед началом матчей со следующего сезона. Об этом на заседании Совета директоров заявил президент организации Алексей Морозов.

«Обсуждаем идею пробивать буллиты до стартового вбрасывания. Это вызовет ажиотаж, привлечет болельщиков не опаздывать на матчи, не приезжать на концовку. Кто-то может вести турнирные таблицы именно в плане буллитов. Если одна команда выигрывает в серии, то она заранее знает, что получит дополнительное очко»,— приводит его слова ТАСС.

Нововведение было предложено в рамках новой стратегии развития КХЛ. Сейчас серия буллитов проводится в случае ничьей по итогам основного времени и овертайма. Перед прошлым сезоном лига сократила число бросков с пяти до трех. По словам господина Морозова, решение было принято, «чтобы не затягивать матчи».

Арнольд Кабанов