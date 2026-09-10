Республика Алтай получит 400 млн рублей на поддержку участников СВО

Правительство России направит дополнительные средства Республике Алтай. Регион получит 400 млн руб. на поддержку участников СВО и развитие здравоохранения, сообщил глава региона Андрей Турчак.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, дополнительные средства позволят сбалансировать бюджеты субъектов федерации по ключевым направлениям социальной сферы и улучшить качество жизни людей.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года объем бюджетных кредитов, списанных Республике Алтай, превысил 1 млрд руб.

Александра Стрелкова