Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Республика Алтай получит 400 млн рублей на поддержку участников СВО

Правительство России направит дополнительные средства Республике Алтай. Регион получит 400 млн руб. на поддержку участников СВО и развитие здравоохранения, сообщил глава региона Андрей Турчак.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, дополнительные средства позволят сбалансировать бюджеты субъектов федерации по ключевым направлениям социальной сферы и улучшить качество жизни людей.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года объем бюджетных кредитов, списанных Республике Алтай, превысил 1 млрд руб.

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд