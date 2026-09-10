Воронежский экс-полицейский получил 3,5 года за хранение наркотиков в кабинете

Таловский райсуд Воронежской области признал бывшего оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков районного отдела МВД Антона Неровного виновным в превышении полномочий и хранении наркотиков в служебном кабинете без цели сбыта. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств экс-полицейскому назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Антон Неровный лишен звания лейтенанта полиции, ему на три года запрещено занимать должности на госслужбе и в органах внутренних дел. Об этом 10 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по версии следствия, экс-полицейский «приобрел наркотическое вещество в бесхозном строении одного из населенных пунктов Таловского района». Наркотики он хранил в кабинете, о чем никому не сообщил. За хранение Антону Неровному вменили ч. 2 ст. 228 УК РФ (до десяти лет лишения свободы), а за превышение должностных полномочий — ч. 1 ст. 286 УК РФ (до четырех лет лишения свободы).

Суд признал, что действия Неровного «повлекли существенное нарушение гарантированных Конституцией РФ охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении установленного порядка деятельности органов внутренних дел и разумного срока уголовного судопроизводства, вследствие чего был подорван авторитет органов власти, причинен ущерб репутации МВД России, нарушена и дискредитирована нормальная регламентированная законом деятельность сотрудников полиции».

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Воронежский областной суд оставил в силе решение об отказе бывшему начальнику пункта полиции в признании незаконным увольнения со службы в органах внутренних дел. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о подполковнике Сергее Акованцеве, который с 2016 года служил начальником пункта полиции №14 в структуре отдела полиции №5 (обслуживает Советский район Воронежа). В декабре прошлого года он был задержан по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Денис Данилов