Экс-главе пункта полиции в Воронеже не удалось отменить свое увольнение

Воронежский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда, который отказал бывшему начальнику пункта полиции в признании незаконным увольнения со службы в органах внутренних дел. Об этом сообщили в облсуде, не назвав имя экс-полицейского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о подполковнике Сергее Акованцеве, который с 2016 года служил начальником пункта полиции №14 в структуре отдела полиции №5 (обслуживает Советский район Воронежа). В декабре прошлого года он был задержан по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в рамках находившегося в его производстве материала полицейский необоснованно завладел паспортом потерпевшей, введя ее в заблуждение относительно цели его изъятия. Это впоследствии привело к хищению мошенническим путем принадлежащей ей квартиры.

По материалам служебной проверки господина Акованцева уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Он не согласился с решением и обжаловал его. Центральный райсуд признал увольнение законным, а облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс-полицейского.

Сергей Акованцев служил в органах МВД с 1994 года. За более чем 30 лет он получил 60 поощрений и 10 дисциплинарных взысканий. В 2004-м сюжет о работе господина Акованцева в должности участкового выходил на «Первом канале». В нем сотрудник МВД сравнивал свою профессию с работой психолога.

С июля этого года уголовное дело Сергея Акованцева рассматривает Советский райсуд Воронежа.

Сергей Толмачев