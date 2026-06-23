Воронежского экс-полицейского отдали под суд за хранение наркотиков в кабинете

Таловский райсуд Воронежской области рассматривает уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков районного отдела МВД. Экс-полицейского обвиняют в превышении полномочий и хранении наркотиков в служебном кабинете без цели сбыта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По информации «Ъ-Черноземье», фигуранта зовут Антон Неровный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, бывший оперуполномоченный «в бесхозном строении приобрел наркотическое средство в крупном размере», после чего хранил наркотики в кабинете. Кроме того, он не сообщил в дежурную часть о «факте незаконного хранения наркотического средства неустановленными лицами» и сам не пресек это преступление.

Антону Неровному за хранение наркотиков вменяют ч. 2 ст. 228 УК РФ (до десяти лет лишения свободы), а за превышение должностных полномочий — ч. 1 ст. 286 УК РФ (до четырех лет лишения свободы). Следующее заседание по делу назначено на 1 июля.

Накануне, 22 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежский областной суд отменил приговор первой инстанции, в соответствии с которым бывший начальник отделения ГИБДД Грибановского района майор Дмитрий Тапилин был признан виновным в получении крупной взятки. Дело вернули прокурору для «устранения обстоятельств, препятствующих его рассмотрению судом». Экс-полицейский освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест.

Денис Данилов