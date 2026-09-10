В Екатеринбурге 18 сентября пройдет Национальный рекламный форум «Регионы»

На площадке «Синара Центра» в Екатеринбурге 18 сентября пройдет Национальный рекламный форум (НРФ) «Регионы». На мероприятии ожидается более 1 тыс. участников. Они обсудят основные изменения на региональном рекламном рынке, определят ориентиры для его дальнейшего развития и разберут, как меняется работа брендов с аудиторией, сообщили в пресс-службе форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Деловую программу откроет стратегическая сессия «Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц». Представители компаний обсудят, как устроен рынок за пределами столиц и какие предпосылки для развития существуют в текущих реалиях. Модератором дискуссии выступит глава оргкомитета НРФ «Регионы» Валентин Смоляков.

Работу главного зала продолжит паблик-ток «Бренд в условиях трансформации: как переосмысливать стратегии без потери идентичности». Представители компаний поделятся методами, которые помогут участникам выстраивать работу с аудиторией и перестраивать стратегию бренда, не теряя узнаваемый образ. Модератором паблик-тока станет директор по маркетингу «585 Золотой» Станислав Колосков.

НРФ «Регионы» проходит с 2018 года. Его организатором является Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). В прошлом году за два дня форум посетили более 1,5 тыс. человек. Эксперты на форуме в прошлом году отмечали, что 75% рекламных макетов застройщиков на Урале неэффективно доносят сообщение до аудитории.

Павел Миняев