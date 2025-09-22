Эксперты назвали неэффективными 75% рекламных макетов застройщиков на Урале

Согласно исследованию наружной рекламы в сегменте недвижимости, которое представили на Национальном рекламном форуме (НРФ) в Екатеринбурге, 75% рекламных макетов застройщиков неэффективно доносят сообщение до аудитории.

Как сообщили организаторы НРФ, было проанализировано 153 макетов от 37 компаний-застройщиков, размещавшихся в период с августа 2024 по август 2025 года. Из них лишь 25% соответствуют лучшим практикам.

«Значительный потенциал для улучшения имеют 56% макетов, а 19% оказались полностью неэффективными»,— говорится в итогах исследования.

«Более половины макетов теряют эффективность из-за типичных ошибок: перегруженность деталями, отсутствие визуальной иерархии, избыточное количество равнозначных зон внимания и наличие “слепых зон”, которые аудитория игнорирует»,— пояснил основатель SenseMachine Владимир Марголин.

Сегмент недвижимости является лидером по объему инвестиций в наружную рекламу в Екатеринбурге — 937,1 млн руб. за период с января по июль 2025 года.

В качестве решения проблемы предлагается метод оценки макетов по трем параметрам: способность привлекать внимание, доносить сообщение и запоминаться, а также профессиональный редизайн. «Задача профессионального сообщества — совместно с застройщиками поднимать стандарты качества визуальной коммуникации, чтобы каждый рубль, вложенный в размещение, работал с максимальной отдачей»,— подчеркнула управляющий партнер рекламной группы «Арифметика» Татьяна Курилович.

Есуман Ислонова