На площадках фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретят электросамокаты

В Екатеринбурге введены временные ограничения на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за проведения Международного фестиваля молодежи. Запрет на движение и стоянку электросамокатов и других аналогичных устройств действует в районе основных площадок мероприятия до 20 сентября включительно, сообщили в городской администрации. Ограничения направлены на обеспечение безопасности участников и гостей фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кикшеринговые операторы обязаны полностью заблокировать аренду и движение своих устройств в указанных зонах. Временный запрет распространяется на проезжую часть и тротуары в Новокольцовском по нескольким ключевым улицам: Экспо-бульвару, Новосинарскому бульвару, улице 100-летия УрФУ, улице Универсиады и улице Выставочной.

Дополнительные меры приняты в связи с проведением вечернего забега в рамках «Велнес-программы». С 23:00 13 сентября до 21:00 15 сентября движение СИМ запрещено в границах улиц Дзержинского, Царской, Первомайской, Горького, проспекта Ленина, 8 Марта и Бориса Ельцина. Это временное ограничение призвано обеспечить безопасность бегунов и зрителей.

Помимо временных запретов, в городе продолжает действовать постоянная зона, где использование СИМ запрещено круглый год. Она обозначена дорожными знаками и охватывает квартал центральных улиц, включая Вайнера, Антона Валека, Горького, Пушкина и Малышева, а также отдельные участки проспекта Ленина, улиц Кузнечной, Первомайской, Бажова, Восточной и Братьев Быковых.

Под действие ограничений попадают все виды СИМ: арендованные и личные электросамокаты, сигвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. Контроль за соблюдением правил и привлечение нарушителей к административной ответственности осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.

Как пройдет Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал»