В Узбекистане одобрили окончательный вариант алфавита на латинице

Сенат Узбекистана одобрил окончательный вариант узбекского алфавита, основанного на латинской графике. Теперь он состоит из 28 букв и одного апострофа вместо прежних 26 букв и 3 буквенных сочетаний. Закон вступит в силу после подписания президентом. Изменения в алфавите помогут распространению узбекского языка и упростят его использование в цифровой среде, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Во время перехода документы старого образца, ценные бумаги и находящаяся в обращении национальная валюта сохранят юридическую силу. Государственные учреждения и другие организации смогут использовать символику, вывески и указатели до окончания срока, который определят позже. Сейчас республике используются две графические системы — кириллица и латиница.

Латинский алфавит, заменивший арабское письмо, официально использовался в Узбекистане с 1929 года. Переход на кириллицу состоялся в 1940–1942 годах в Узбекской ССР. Спустя несколько лет после обретения независимости — 2 сентября 1993 года — парламент Узбекистана принял закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Окончательный переход к письменности, близкой тюркоязычным странам, занял у республики 33 года.