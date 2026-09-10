Телеведущий Эдвард Рукиди Киджанангоме стал монархом королевства Торо в Уганде

Четырнадцатым монархом традиционного королевства Торо на территории Уганды избрали 56-летнего журналиста и телеведущего Эдварда Рукиди Киджанангоме. На этой неделе пройдут похороны его предшественника и церемония коронации, сообщает CNN.

Предыдущий король Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV скончался в конце августа после длительной болезни. Он не был женат и прямых наследников не оставил. Нового короля выбирали лидеры и старейшины королевского клана Бабиито среди многочисленной родни. За предложенную кандидатуру телеведущего проголосовало большинство членов Комитета по королевскому престолонаследию Торо.

Эдвард Рукиди Киджанангоме приходится двоюродным братом предыдущему королю. Ранее он работал в государственной телерадиовещательной корпорации Uganda Broadcasting Corporation (UBC TV). Там Эдвард Рукиди Киджанангоме занимал должности старшего ведущего новостей и выпускающего редактора. В Уганде он известен по главной вечерней программе новостей UBC News Tonight, которую журналист вел на протяжении многих лет.

Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV взошел в 1995 году в возрасте трех с половиной лет после смерти отца и стал 13-м по счету монархом королевства Торо. Торо появилось в начале XIX века и является одним из сохранившихся на территории Уганды традиционных королевств. Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV был самым молодым правящим монархом в мире. За это в 2025 году его внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Алена Миклашевская