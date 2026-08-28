Умер 34-летний верховный правитель королевства Торо в Уганде

27 августа умер Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV, верховный правитель королевства Торо в Уганде. Ему было 34 года, и, как сообщает «Би-би-си», он был известен как самый молодой правящий монарх в мире, за что в 2025 году его внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV, верховный правитель королевства Торо (Уганда)

Фото: Tooro Kingdom Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV, верховный правитель королевства Торо (Уганда)

Фото: Tooro Kingdom

На престол Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди взошел в 1995 году в возрасте 3,5 лет, после смерти отца. Он стал 13-м по счету монархом королевства Торо, которое появилось в начале XIX века и является одним из сохранившихся на территории Уганды традиционных королевств. До достижения 18-лет обязанности регента при юном короле исполняла его мать.

Образование король Ойо получил в Великобритании, где осваивал деловое управление в университете Винчестера. Сейчас число подданных короля Ойо превышает 2 млн человек. Монарх был послом ООН, боролся против ВИЧ/СПИД, руководил экологическими проектами.

В официальных сообщениях о смерти монарха причина смерти не указывается. Однако СМИ цитируют представителей правительства Уганды, по словам которых, у монарха был рак. Он проходил лечение в США, где и умер. Как сообщает «Би-би-си», король Ойо не был женат. Однако в заявлении премьер-министра Уганды Келвина Акиики отмечается, что «Его Величество оставил в качестве наследника принца, его имя будет обнародовано в свое время в соответствии с традициями и обычаями королевства Торо».

Алена Миклашевская