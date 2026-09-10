В Москве задержаны брокеры по подозрению в мошенничестве на 130 млн рублей

Полицейские задержали семерых жителей Москвы, подозреваемых в мошенничестве с выдачей кредитов под залог жилья. Общий ущерб от действий брокеров превышает 130 млн руб., сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инициатор мошенничества открыл юридическое лицо для выдачи кредитов. Шесть сообщников помогали ему с поиском людей, которые нуждались в займах для погашения уже существующей задолженности. Под видом кредитных брокеров они назначали встречи с клиентами и обещали закрыть вопросы с их долгами.

За свою помощь, услуги банка и первоначальные платежи подозреваемые брали около половины одобренной суммы. Во время подписания договоров участники схемы умалчивали, что в качестве залога будет выступать жилье обратившихся к ним клиентов.

Также подозреваемые не указывали реквизиты счета для погашения кредита и адрес офиса своей организации, поэтому у людей не было возможности вернуть деньги. Через время у них искусственно формировалась задолженность, пострадавшие теряли недвижимость, а мошенники продавали ее или переоформляли на подконтрольную организацию.

Против семерых участников схемы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы. Пятеро задержанных отправлены в СИЗО, двое --под домашним арестом. В уголовном деле сейчас 13 эпизодов, правоохранители проводят проверку по заявлениям еще 30 человек.