В Москве задержаны брокеры по подозрению в мошенничестве на 130 млн рублей
Полицейские задержали семерых жителей Москвы, подозреваемых в мошенничестве с выдачей кредитов под залог жилья. Общий ущерб от действий брокеров превышает 130 млн руб., сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инициатор мошенничества открыл юридическое лицо для выдачи кредитов. Шесть сообщников помогали ему с поиском людей, которые нуждались в займах для погашения уже существующей задолженности. Под видом кредитных брокеров они назначали встречи с клиентами и обещали закрыть вопросы с их долгами.
За свою помощь, услуги банка и первоначальные платежи подозреваемые брали около половины одобренной суммы. Во время подписания договоров участники схемы умалчивали, что в качестве залога будет выступать жилье обратившихся к ним клиентов.
Также подозреваемые не указывали реквизиты счета для погашения кредита и адрес офиса своей организации, поэтому у людей не было возможности вернуть деньги. Через время у них искусственно формировалась задолженность, пострадавшие теряли недвижимость, а мошенники продавали ее или переоформляли на подконтрольную организацию.
Против семерых участников схемы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы. Пятеро задержанных отправлены в СИЗО, двое --под домашним арестом. В уголовном деле сейчас 13 эпизодов, правоохранители проводят проверку по заявлениям еще 30 человек.
Механизм подобных схем состоит в том, что формально оформленный заем превращается в инструмент получения контроля над жильем. В январе 2023 года «Ъ» описывал аналогичные нелегальные займы под залог квартир: ссуды выдавали физлица собственникам жилья, при этом сумма кредита была ощутимо меньше стоимости недвижимости, а заем формально выдавался на предпринимательские цели, хотя заемщик, как правило, бизнесом не занимался. При такой конструкции залоговая недвижимость играет для кредитора куда более важную роль, чем способность заемщика обслуживать долг.
Формальная просрочка по такому займу открывает кредитору путь к требованию обращения взыскания на залог, поэтому проверять подобную сделку нужно прежде всего по условиям залога и реальной стоимости кредита, а не по обещаниям посредника.
У пострадавшего есть судебный путь защиты: он может требовать признать недействительными договоры займа и залога. Деньги по такому займу, вероятно, придется вернуть в любом случае, однако, по оценкам, приведенным в разборе подобных ситуаций, есть шанс сохранить недвижимость и сократить проценты.