«Поезд знаний» с лекциями о безопасности на путях посетит свердловские города

Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила новый тур образовательного «Поезда знаний», направленного на обучение подростков правилам безопасности, сообщили в пресс-службе СвЖД. В Свердловской области поезд уже посетил Серов, 10 и 11 сентября остановится в Кушве и Нижнем Тагиле, а далее отправится в Пермский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

В специально оборудованном вагоне-лектории представители магистрали и транспортной полиции проводят занятия для учащихся со второго по седьмой класс. Специалисты объясняют правила перехода через пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов, а также предупреждают об опасности использования гаджетов и наушников вблизи движущегося транспорта. Для закрепления материала применяются интерактивные игры, аниматоры и видеоматериалы. На крупных станциях маршрута программа дополняется экскурсиями по вокзалам, знакомством с железнодорожными профессиями, посещением экологической лаборатории и пожарного поезда.

На СвЖД с начала 2026 года железнодорожники и сотрудники транспортной полиции выявили более 70 несовершеннолетних зацеперов — с ними и родителями были проведены профилактические беседы. Количество нарушений выросло в 6,5 раза относительно первых семи месяцев года. На магистрали один из зацеперов погиб, четверо получили травмы. Так, 1 сентября на станции Аппаратная в Екатеринбурге несовершеннолетний зацепер лишился ноги.

Ирина Пичурина