Axios: Трамп может вернуть американцам $500 из переплат по страховке Obamacare

Администрация президента США намерена вернуть по $500 как минимум 1 млн американцев, которые жаловались на слишком высокие страховые выплаты по программе здравоохранения Obamacare. Как сообщает Axios, платежи прямым банковским переводом будут отправлены жителям 30 штатов до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

По мнению опрошенных изданием экспертов, президент США хочет показать, что благодаря налоговой реформе бюджет страны получил дополнительные средства. Трамп планирует пообещать гражданам такие выплаты на съезде республиканцев. Он начался в Далласе 9 сентября.

«Эти деньги были собраны в избытке и просто лежат на государственных счетах»,— заявил изданию Axios источник в администрации. Издание отмечает, что Трамп пытался отменить Obamacare еще в свой первый срок 2016–2020 годов, но потерпел неудачу. Теперь же он планирует использовать программу своего предшественника и оппонента для продвижения собственной повестки.

Евгений Хвостик