Axios: Трамп может вернуть американцам $500 из переплат по страховке Obamacare
Администрация президента США намерена вернуть по $500 как минимум 1 млн американцев, которые жаловались на слишком высокие страховые выплаты по программе здравоохранения Obamacare. Как сообщает Axios, платежи прямым банковским переводом будут отправлены жителям 30 штатов до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.
Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
По мнению опрошенных изданием экспертов, президент США хочет показать, что благодаря налоговой реформе бюджет страны получил дополнительные средства. Трамп планирует пообещать гражданам такие выплаты на съезде республиканцев. Он начался в Далласе 9 сентября.
«Эти деньги были собраны в избытке и просто лежат на государственных счетах»,— заявил изданию Axios источник в администрации. Издание отмечает, что Трамп пытался отменить Obamacare еще в свой первый срок 2016–2020 годов, но потерпел неудачу. Теперь же он планирует использовать программу своего предшественника и оппонента для продвижения собственной повестки.
Промежуточные выборы в Конгресс, на которые намечены выплаты, пройдут 3 ноября 2026 года.
Ранее, в ноябре 2025 года, Дональд Трамп обещал выплатить американцам не менее 2 тысяч долларов из средств, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам. В мае 2025 года в Конгрессе США обсуждался масштабный налогово-бюджетный законопроект, который включал сохранение налоговых льгот 2017 года, льготы на чаевые и сверхурочные, а также для родителей несовершеннолетних, но при этом предусматривал сокращение масштабов программы Medicaid и ужесточение условий выдачи талонов на продукты питания.
В декабре 2025 года Дональд Трамп начал кампанию по борьбе за контроль над Конгрессом, сосредоточившись на вопросах экономики и доступности жизни для американцев. В это же время он критиковал политику демократов, обвиняя их в высоких ценах и инфляции.