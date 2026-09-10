Канада провела крупнейшую за 30 лет армейскую реформу

В Канаде прошла масштабная реорганизация сухопутных войск. Это крупнейшая армейская реформа в стране за 30 лет, сообщает издание The Globe and Mail.

Ранее канадская армия была организована в четыре дивизии по географическому признаку — со штабами в Эдмонтоне, Валькартье (провинция Квебек), Торонто и Галифаксе. Структура предназначалась в большей степени для административного управления внутри страны и участия в зарубежных экспедиционных миссиях, а не для ведения масштабных боевых действий, отмечается в публикации.

После реформы армию организовали в три дивизии по принципу выполняемых ими функций. 1-я дивизия («Маневренная дивизия») станет основной боевой силой Канады. В круг обязанностей 2-й дивизии («Дивизия обороны Канады») войдут реагирование на чрезвычайные ситуации внутри страны, территориальная оборона и мобилизация. Дивизия обеспечения сухопутных войск будет отвечать за административную поддержку. Также учреждается Центр доктрины и подготовки сухопутных войск, который будет руководить профессиональным военным обучением.

План реорганизации армейское командование представило в докладе «Поворотный момент» 2025 года. Реформа — ответ на комплекс угроз и вызовов, с которыми сталкивается Канада, отметил ответственный за развитие боевого потенциала армии генерал-майор Стефан Массон. Среди них — соперничество великих держав, климатическая нестабильность, технологический прогресс и «опыт союзников, участвующих в военных конфликтах».