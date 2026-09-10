Медведев рассказал о военном потенциале России
Медведев: военный потенциал России позволит ударить по Киеву и объектам НАТО
Военный потенциал России позволит нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО, чтобы от них «не осталось камня на земле». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Крайний вариант остается на случай, когда все прочие средства уже не действуют»,— уточнил господин Медведев в интервью «Ведомостям». По его словам, это будет точкой невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон. Россия, заверил зампред Совбеза, осознает ответственность за судьбу мира, однако ее терпение не безгранично.
За последний год внутри НАТО активизировались дискуссии по поводу возможной военной угрозы со стороны России. При этом власти страны отрицают какие-либо планы по этому поводу.
В ноябре 2024 года Дмитрий Медведев связывал крайний сценарий не с абстрактной угрозой со стороны НАТО, а с ударами западными ракетами вглубь России. Такие действия, по его формулировке, могли быть квалифицированы как нападение стран НАТО и повлечь ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, который он называл уже третьей мировой войной. Тем самым предупреждение описывает условную цепочку эскалации, а не объявляет о принятом решении нанести удар.
Практический смысл этой конструкции — обозначить порог, после которого конфликт, по оценке Медведева, перестает оставаться противостоянием России и Украины. В ноябре 2024 года Минобороны сообщило об использовании Украиной американских ATACMS для ударов вглубь России, а через два дня российская армия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» — на этом фоне подобные сигналы сопровождались демонстрацией военных возможностей.