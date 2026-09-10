Медведев рассказал о военном потенциале России

Военный потенциал России позволит нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО, чтобы от них «не осталось камня на земле». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Крайний вариант остается на случай, когда все прочие средства уже не действуют»,— уточнил господин Медведев в интервью «Ведомостям». По его словам, это будет точкой невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон. Россия, заверил зампред Совбеза, осознает ответственность за судьбу мира, однако ее терпение не безгранично.

За последний год внутри НАТО активизировались дискуссии по поводу возможной военной угрозы со стороны России. При этом власти страны отрицают какие-либо планы по этому поводу.