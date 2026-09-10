Россияне стали на 18% чаще тратить маткапитал на образование детей в I полугодии

За первое полугодие 2026 года россияне на 18% чаще направляли деньги из материнского капитала на образование детей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России.

Средства маткапитала можно направить на оплату как детских садов, так и высших учебных заведений. Деньги также можно потратить на репетиторов и нянь. При этом у них должно быть оформлено ИП и получена лицензия на образовательную деятельность.

На дошкольное обучение маткапитал можно потратить сразу после рождения ребенка, на программы основного и дополнительного образования — после достижения ребенком трехлетнего возраста. На дату начала обучения по программе вуза ребенок должен быть младше 25 лет.

Соцфонд уточнил, что отделения фонда заключают соглашения об информационном обмене с учебными заведениями, чтобы родители могли быстрее направлять деньги на необходимые образовательные услуги.