Французская TotalEnergies нашла новые залежи нефти в Анголе на месторождении блока 17. Об этом сообщила пресс-служба компании. Залежь получила название Acacia-5.

Залежь обнаружили в июле 2026 года. Первую добычу этой нефти планируют начать через три месяца после ее открытия. Для этого собираются использовать свободные мощности плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Pazflor. Залежь Acacia-5 увеличит добычу на блоке 17 на 6 тыс. баррелей в сутки, отметила пресс-служба TotalEnergies.

Блок 17 — нефтяное месторождение в Анголе, которое находится в акватории Атлантического океана в 200 км к северо-западу от города Луанды. Основным оператором месторождения выступает TotalEnergies с долей 38%. Еще 22,16% принадлежат норвежской Equinor, 19% — американской ExxonMobil, 15,84% и 5% — ангольским Azule Energy и Sonangol E&P соответственно.