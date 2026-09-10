Против грузинского блогера возбудили дело за оскорбление Симоньян

МВД Грузии возбудило административное дело в отношении блогера и оппозиционного активиста Торнике Размадзе за оскорбление в Facebook (принадлежит компании Meta, которая объявлена экстремистской и запрещена в РФ) российской журналистки и медиаменеджера Маргариты Симоньян, сообщает Interpressnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торнике Размадзе

Фото: @tornike.razmadze.3 Торнике Размадзе

Фото: @tornike.razmadze.3

Управление МВД по борьбе против языка ненависти возбудило дело по статье Административного кодекса о мелком хулиганстве за нецензурную брань в адрес Симоньян. Блогеру грозит штраф либо административный арест.

Размадзе в видеоблоге рассказал, что получил повестку в суд, куда «обязательно намерен явиться», и изложил собственную версию происшедшего. По его словам, несколько недель назад его возмутило выступление Маргариты Симоньян в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на РТР, в которой Симоньян заявила, что грузинский царь Ираклий II Багратион в конце XVIII века «на коленях просил Россию принять Грузию под покровительство» и что вскоре «появятся другие грузины, другие Ираклии, которые также приползут к России просить покровительства».

Разместив видео с выступлением Симоньян на своей страничке в социальной сети, Размадзе написал комментарий, привлекший внимание МВД.

«Проблема не в том, оштрафуют меня или посадят в тюрьму, а в том, какой месседж власти Грузии посылают этим Москве»,— возмутился грузинский блогер.

Он обратил внимание, что правящая партия «Грузинская мечта» сама считает Ираклия II выдающимся государственным деятелем, премьер-министр Ираклий Кобахидзе характеризует решение царя заключить с Российской империей «Георгиевский трактат» в 1783 году как «спасение Грузии», а значит «оскорбление царя Ираклия, казалось бы, должно быть неприемлемо и для властей», но они «решили наказать оппозиционного блогера», заключил Торнике Размадзе.

Георгий Двали, Тбилиси