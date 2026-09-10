Против грузинского блогера возбудили дело за оскорбление Симоньян
МВД Грузии возбудило административное дело в отношении блогера и оппозиционного активиста Торнике Размадзе за оскорбление в Facebook (принадлежит компании Meta, которая объявлена экстремистской и запрещена в РФ) российской журналистки и медиаменеджера Маргариты Симоньян, сообщает Interpressnews.
Торнике Размадзе
Фото: @tornike.razmadze.3
Управление МВД по борьбе против языка ненависти возбудило дело по статье Административного кодекса о мелком хулиганстве за нецензурную брань в адрес Симоньян. Блогеру грозит штраф либо административный арест.
Размадзе в видеоблоге рассказал, что получил повестку в суд, куда «обязательно намерен явиться», и изложил собственную версию происшедшего. По его словам, несколько недель назад его возмутило выступление Маргариты Симоньян в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на РТР, в которой Симоньян заявила, что грузинский царь Ираклий II Багратион в конце XVIII века «на коленях просил Россию принять Грузию под покровительство» и что вскоре «появятся другие грузины, другие Ираклии, которые также приползут к России просить покровительства».
Разместив видео с выступлением Симоньян на своей страничке в социальной сети, Размадзе написал комментарий, привлекший внимание МВД.
«Проблема не в том, оштрафуют меня или посадят в тюрьму, а в том, какой месседж власти Грузии посылают этим Москве»,— возмутился грузинский блогер.
Он обратил внимание, что правящая партия «Грузинская мечта» сама считает Ираклия II выдающимся государственным деятелем, премьер-министр Ираклий Кобахидзе характеризует решение царя заключить с Российской империей «Георгиевский трактат» в 1783 году как «спасение Грузии», а значит «оскорбление царя Ираклия, казалось бы, должно быть неприемлемо и для властей», но они «решили наказать оппозиционного блогера», заключил Торнике Размадзе.
Дело рассматривает специализированное управление МВД по борьбе против языка ненависти, возбужденное по статье о мелком хулиганстве за нецензурную брань. Само существование такого подразделения уже вызывало споры: в июне 2026 года «Единое национальное движение» назвало его создание «полицией морали» и «подавлением свободы слова».
Позиция властей при этом выстроена вокруг темы недопустимости разжигания ненависти: в июле 2026 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что скандал вокруг избиения гражданки России в Грузии специально раздувают «иностранные агенты» внутри страны, и пообещал «всячески противостоять этому заданию».
На этом фоне дело против оппозиционного блогера за комментарий попадает в зону политического спора: для оппозиции подобное подразделение — инструмент давления на критиков, а для властей — часть борьбы с разжиганием ненависти. Сам Размадзе трактует дело как сигнал Москве, указывая, что правящая партия высоко оценивает царя Ираклия II, чье выступление Симоньян он комментировал.