Режим «черного неба» продлили в Кузбассе до 13 сентября
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлили на территории Кузбасса до конца недели. Об этом сообщает минприроды региона.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Режим «черного неба» вводится до 18:00 13 сентября. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время действия режима.
Режим НМУ был объявлен в Кемеровской области вечером 8 сентября. По данным Западно-Сибирского УГМС, с 11 по 13 сентября в регионе температура воздуха днем прогреется до +25 градусов, ночью опустится до +5 градусов.