Режим «черного неба» продлили в Кузбассе до 13 сентября

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлили на территории Кузбасса до конца недели. Об этом сообщает минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Режим «черного неба» вводится до 18:00 13 сентября. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время действия режима.

Режим НМУ был объявлен в Кемеровской области вечером 8 сентября. По данным Западно-Сибирского УГМС, с 11 по 13 сентября в регионе температура воздуха днем прогреется до +25 градусов, ночью опустится до +5 градусов.

Александра Стрелкова