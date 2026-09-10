СВР: Еврокомиссия стремится изгнать из Европы беженцев с Украины
Еврокомиссия (ЕК) настроила власти государств ЕС «на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан». Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР).
В заявлении указывается, что в Европе сейчас находятся «до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4%». Наибольшее число «потенциальных призывников» живет в Германии, Польше и Чехии, «где они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет», добавили в СВР. Ведомство считает, что в ЕК «приветствуют активизацию на Украине дискуссии ... о мобилизации женщин».
Обсуждаемая правовая конструкция предполагает не единое решение для всех украинцев, а разные варианты после окончания временной защиты. В июне 2026 года глава Государственной миграционной службы Украины говорила, что европейские службы ищут пути мягко и безболезненно разработать программу возвращения; одновременно для уже трудоустроенных и самостоятельно обеспечивающих себя людей рассматривался переход на рабочие, учебные или семейные виды на жительство, а для уязвимых групп — сохранение гуманитарной защиты и пособий.
Это связано с тем, что в 2022 году ЕС ввел для украинцев чрезвычайный режим вместо обычного индивидуального рассмотрения заявлений на убежище: он дает право жить, работать и учиться, а также получать жилье, медицинскую и социальную помощь. Режим временной защиты продлен до марта 2027 года, поэтому дальнейшее устройство людей потребует отдельного решения о статусах и условиях проживания.
Стимулом для такой перестройки служит длительность расходов: в июне 2026 года поддержку украинских беженцев в странах ЕС оценивали в десятки миллиардов евро ежегодно. При этом, по оценке экспертов ООН, даже после окончания острой фазы конфликта в странах ЕС и Молдавии может остаться около 2,45 млн украинцев, поэтому европейским министрам придется обсуждать наряду с возвращением условия долгосрочного проживания и интеграции.