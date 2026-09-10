СВР: Еврокомиссия стремится изгнать из Европы беженцев с Украины

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обсуждаемая правовая конструкция предполагает не единое решение для всех украинцев, а разные варианты после окончания временной защиты. В июне 2026 года глава Государственной миграционной службы Украины говорила, что европейские службы ищут пути мягко и безболезненно разработать программу возвращения; одновременно для уже трудоустроенных и самостоятельно обеспечивающих себя людей рассматривался переход на рабочие, учебные или семейные виды на жительство, а для уязвимых групп — сохранение гуманитарной защиты и пособий.

Это связано с тем, что в 2022 году ЕС ввел для украинцев чрезвычайный режим вместо обычного индивидуального рассмотрения заявлений на убежище: он дает право жить, работать и учиться, а также получать жилье, медицинскую и социальную помощь. Режим временной защиты продлен до марта 2027 года, поэтому дальнейшее устройство людей потребует отдельного решения о статусах и условиях проживания.

Стимулом для такой перестройки служит длительность расходов: в июне 2026 года поддержку украинских беженцев в странах ЕС оценивали в десятки миллиардов евро ежегодно. При этом, по оценке экспертов ООН, даже после окончания острой фазы конфликта в странах ЕС и Молдавии может остаться около 2,45 млн украинцев, поэтому европейским министрам придется обсуждать наряду с возвращением условия долгосрочного проживания и интеграции.