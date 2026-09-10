Париж не стал комментировать карту Трампа с территорией Франции в цветах США
МИД Франции не намерен комментировать каждую публикацию президента США Дональда Трампа. Так министр-делегат по делам Европы при дипведомстве страны Бенжамен Аддад отреагировал на размещенную господином Трампом карту, где Мексика, Канада и заморские территории Франции окрашены в цвета американского флага.
Министр-делегат по делам Европы при дипведомстве Бенжамен Аддад
Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters
«Если бы мы стали комментировать каждый твит Белого дома или каждую эксцентричную выходку Дональда Трампа, мы бы больше ничем другим не занимались. Мы глубоко привязаны к нашим заморским территориям и ценим их роль для Франции»,— заявил господин Аддад в эфире радиостанции Sud Radio.
Бенжамен Аддад добавил, что во время гренландского кризиса европейские страны задействовали в том числе «механизм противодействия принуждению», направленный против американских цифровых компаний, после чего администрация США пошла на уступки. Гренландия считается автономией с возможностью самоуправления и самостоятельностью во внутренней политике, но остается частью Датского королевства. Господин Трамп заявлял, что остров должен перейти под контроль США.
Европейский «механизм противодействия принуждению» (Anti-Coercion Instrument, ACI), который европейские чиновники неофициально называют «торговой базукой», переводит политический спор в плоскость экономических издержек. Он предусматривает масштабные пошлины на импорт из США и может ограничивать доступ американских технологических, финансовых и сервисных компаний к рынку ЕС, а также усложнять им участие в госзакупках и инвестиционных процессах. Давление при этом распространяется не на один товар или отрасль, а на условия работы американских компаний на европейском рынке в целом.
По состоянию на январь 2026 года этот инструмент ни разу не задействовался, и в европейских столицах признавали, что прибегнут к нему только в случае крайней необходимости — именно поэтому его называют «базукой».
Предыстория гренландского кризиса была заметно сдержаннее: в январе 2025 года Дания просила ключевых союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа по Гренландии, а Евросоюз и НАТО, по данным Financial Times, дали «обет молчания» по этой теме, рассчитывая, что президента США «отвлечет что-то другое».