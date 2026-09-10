Париж не стал комментировать карту Трампа с территорией Франции в цветах США

МИД Франции не намерен комментировать каждую публикацию президента США Дональда Трампа. Так министр-делегат по делам Европы при дипведомстве страны Бенжамен Аддад отреагировал на размещенную господином Трампом карту, где Мексика, Канада и заморские территории Франции окрашены в цвета американского флага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр-делегат по делам Европы при дипведомстве Бенжамен Аддад

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters Министр-делегат по делам Европы при дипведомстве Бенжамен Аддад

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

«Если бы мы стали комментировать каждый твит Белого дома или каждую эксцентричную выходку Дональда Трампа, мы бы больше ничем другим не занимались. Мы глубоко привязаны к нашим заморским территориям и ценим их роль для Франции»,— заявил господин Аддад в эфире радиостанции Sud Radio.

Бенжамен Аддад добавил, что во время гренландского кризиса европейские страны задействовали в том числе «механизм противодействия принуждению», направленный против американских цифровых компаний, после чего администрация США пошла на уступки. Гренландия считается автономией с возможностью самоуправления и самостоятельностью во внутренней политике, но остается частью Датского королевства. Господин Трамп заявлял, что остров должен перейти под контроль США.