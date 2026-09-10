Один человек погиб и двое ранены при ударе БПЛА в Белгородской области

Один человек погиб, двое получили ранения при ударе беспилотника по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба в Telegram-канале.

БПЛА атаковал автомобиль в Волоконовском округе в районе поселка Пятницкое. Мужчина умер на месте. Другого с осколочными ранениями шеи и женщину с акубаротравмой на скорой помощи повезли в Валуйскую ЦРБ.

ВСУ атаковали еще шесть муниципалитетов Белгородской области. В селе Ржевка Щебекинского округа из-за взрыва дрона загорелся коммерческий объект. В Белгороде при атаке БПЛА частично разрушена стена складского помещения и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском округе загорелся частный дом, повреждены два автомобиля и объект инфраструктуры.