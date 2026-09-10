Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Еврокомиссия требует от Украины принять «политическое решение» о начале военной мобилизации женщин. Об этом сообщила пресс-служба СВР.

В российском ведомстве утверждают, что глава евродипломатии Кая Каллас на неформальной встрече глав МИД стран ЕС называла дискуссии о мобилизации женщин на Украине «шагом в правильном направлении». «В качестве образца для подражания приводится Израиль, “имеющий долгий успешный опыт экзистенциальной войны с агрессивным соседом”», — указано в публикации службы.

Одновременно, по словам представителей СВР, Еврокомиссия призвала правительства стран ЕС вырабатывать механизмы возвращения украинских граждан на родину. В Европе находится около 5,6 млн украинцев, из которых 43,4% — женщины, следует из публикации.