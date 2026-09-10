СВР: Европа требует от Украины мобилизации женщин
Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Еврокомиссия требует от Украины принять «политическое решение» о начале военной мобилизации женщин. Об этом сообщила пресс-служба СВР.
В российском ведомстве утверждают, что глава евродипломатии Кая Каллас на неформальной встрече глав МИД стран ЕС называла дискуссии о мобилизации женщин на Украине «шагом в правильном направлении». «В качестве образца для подражания приводится Израиль, “имеющий долгий успешный опыт экзистенциальной войны с агрессивным соседом”», — указано в публикации службы.
Одновременно, по словам представителей СВР, Еврокомиссия призвала правительства стран ЕС вырабатывать механизмы возвращения украинских граждан на родину. В Европе находится около 5,6 млн украинцев, из которых 43,4% — женщины, следует из публикации.
Служба внешней разведки (СВР) России заявила о том, что Еврокомиссия (ЕК) подталкивает страны ЕС к разработке механизмов возвращения украинских граждан на родину. В СВР России считают, что дискуссии о мобилизации женщин на Украине активно приветствуются Еврокомиссией (ЕК).
Ранее, в июне 2026 года, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) предлагает включить в черный список всех россиян, участвовавших в военной операции на Украине, чтобы запретить им въезд в Евросоюз (ЕС). В феврале 2026 года госпожа Каллас также сообщала о намерении Евросоюза запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине, и сократить численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек.