Euractiv: на саммите ЕС обсудят будущее возглавляемой Каллас дипслужбы
До конца 2026 года на саммите стран-членов Евросоюза будет обсуждаться будущее Каи Каллас и возглавляемой ею Европейской службы внешних связей (ЕСВС). Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на документы.
Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Инициативу по пересмотру роли ЕСВС и Каи Каллас продвигают Германия и Франция. Они предлагают интегрировать функции госпожи Каллас непосредственно в структуру Еврокомиссии (ЕК), что, по мнению сторонников идеи, улучшит координацию внешней политики ЕС. В частности, Париж и Берлин предлагают назначить Каю Каллас исполнительным заместителем председателя ЕК и ввести национальные квоты в структурах организации.
В июне Financial Times со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников сообщала о планах ЕК разделить дипслужбу Каи Каллас и передать часть ее полномочий другим подразделениям комиссии. Среди претензий к главе евродипломатии — неэффективность работы ЕСВС, а также отсутствие координации между этой службой, национальными МИДами, управлениями внешних связей ЕК и Совета ЕС.
Предлагаемая Германией и Францией схема не означает упразднения Европейской службы внешних связей. По плану, Кая Каллас займет должность вице-председателя Еврокомиссии и возьмет под управление ранее созданные в ЕК комитеты, которые дублируют функции дипслужбы; сама служба при этом станет частью генерального директората, а зона ответственности Каллас даже расширится — в нее войдут вопросы обороны и гуманитарной помощи. Отчитываться ей придется перед Урсулой фон дер Ляйен.
Так внешнеполитические инструменты окажутся сосредоточены внутри одного управленческого контура Еврокомиссии, а не распределены между отдельной дипслужбой и комиссией. Инициаторы связывают это с задачей оптимизации работы на фоне сокращения бюджета Евросоюза и выстраивания более четкой внешнеполитической линии.
У схемы есть жесткое ограничение: изменение структуры институтов ЕС возможно только единогласным решением всех стран-членов. Германия и Франция обсудили план с десятью членами ЕС, но им еще предстоит добиться поддержки прежде всего стран Балтии и Польши, которые пока встали на сторону Каллас.