Euractiv: на саммите ЕС обсудят будущее возглавляемой Каллас дипслужбы

До конца 2026 года на саммите стран-членов Евросоюза будет обсуждаться будущее Каи Каллас и возглавляемой ею Европейской службы внешних связей (ЕСВС). Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Инициативу по пересмотру роли ЕСВС и Каи Каллас продвигают Германия и Франция. Они предлагают интегрировать функции госпожи Каллас непосредственно в структуру Еврокомиссии (ЕК), что, по мнению сторонников идеи, улучшит координацию внешней политики ЕС. В частности, Париж и Берлин предлагают назначить Каю Каллас исполнительным заместителем председателя ЕК и ввести национальные квоты в структурах организации.

В июне Financial Times со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников сообщала о планах ЕК разделить дипслужбу Каи Каллас и передать часть ее полномочий другим подразделениям комиссии. Среди претензий к главе евродипломатии — неэффективность работы ЕСВС, а также отсутствие координации между этой службой, национальными МИДами, управлениями внешних связей ЕК и Совета ЕС.