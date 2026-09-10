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Euractiv: на саммите ЕС обсудят будущее возглавляемой Каллас дипслужбы

До конца 2026 года на саммите стран-членов Евросоюза будет обсуждаться будущее Каи Каллас и возглавляемой ею Европейской службы внешних связей (ЕСВС). Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на документы.

Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас

Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Инициативу по пересмотру роли ЕСВС и Каи Каллас продвигают Германия и Франция. Они предлагают интегрировать функции госпожи Каллас непосредственно в структуру Еврокомиссии (ЕК), что, по мнению сторонников идеи, улучшит координацию внешней политики ЕС. В частности, Париж и Берлин предлагают назначить Каю Каллас исполнительным заместителем председателя ЕК и ввести национальные квоты в структурах организации.

В июне Financial Times со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников сообщала о планах ЕК разделить дипслужбу Каи Каллас и передать часть ее полномочий другим подразделениям комиссии. Среди претензий к главе евродипломатии — неэффективность работы ЕСВС, а также отсутствие координации между этой службой, национальными МИДами, управлениями внешних связей ЕК и Совета ЕС.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предлагаемая Германией и Францией схема не означает упразднения Европейской службы внешних связей. По плану, Кая Каллас займет должность вице-председателя Еврокомиссии и возьмет под управление ранее созданные в ЕК комитеты, которые дублируют функции дипслужбы; сама служба при этом станет частью генерального директората, а зона ответственности Каллас даже расширится — в нее войдут вопросы обороны и гуманитарной помощи. Отчитываться ей придется перед Урсулой фон дер Ляйен.

Так внешнеполитические инструменты окажутся сосредоточены внутри одного управленческого контура Еврокомиссии, а не распределены между отдельной дипслужбой и комиссией. Инициаторы связывают это с задачей оптимизации работы на фоне сокращения бюджета Евросоюза и выстраивания более четкой внешнеполитической линии.

У схемы есть жесткое ограничение: изменение структуры институтов ЕС возможно только единогласным решением всех стран-членов. Германия и Франция обсудили план с десятью членами ЕС, но им еще предстоит добиться поддержки прежде всего стран Балтии и Польши, которые пока встали на сторону Каллас.

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