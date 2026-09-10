Фигурантам по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле запросили 9 лет колонии

Гособвинитель попросил суд назначить 9 лет колонии общего режима газовщикам по делу о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, где погибли 11 человек, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. В колонию попросили отправить мастера и двух слесарей компании «Газэкс», а владелице квартиры, где произошла утечка, запросили наказание в виде 3 лет колонии-поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Специалистов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Помимо заключения, гособвинитель попросил запретить им заниматься техническим обслуживанием газового оборудования жилых зданий на протяжении 3 лет. Собственницу квартиры обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По данным прокуратуры, в июне 2024 года двое слесарей не провели надлежащую проверку целостности внутриквартирного газового оборудования, наличия тяги в вентиляционных каналах помещений, не приняли мер по прекращению подачи газа в квартиру на первом этаже дома, несмотря на ограничение доступа к внутриквартирному газовому оборудованию. При этом один из слесарей единолично провел опрессовку газопровода, что являлось нарушением.

«В свою очередь, мастер службы внутридомового газового оборудования в доме при производстве работ не присутствовал, работу слесарей и ее результаты не проконтролировал, подписав заключение о выполнении работ в полном объеме»,— сообщили в свердловской прокуратуре.

Как ранее сообщало следствие, обвиняемая с августа 2019 года по август 2024 года неоднократно нарушила правила пользования и содержания газового оборудования на кухне. Согласно обвинению, во время ремонта квартиры присоединенный к плите газовый шланг был вмонтирован внутрь стены и стал недоступным для визуального контроля газовщиков. По мнению следователей, женщина не проинструктировала дочь, как пользоваться газовым оборудованием, и не закрыла газовый кран, когда уехала из дома. Ее дочь при взрыве погибла.

По статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ) все фигуранты дела освобождаются от ответственности из-за истечения срока давности. Аналогичное решение касается владелицы квартиры по пункту о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Авария произошла 1 августа 2024 года. На первом этаже многоквартирного дома случилась утечка газа, что привело к взрыву и обрушению двух подъездов. В результате происшествия погибли 11 жильцов, среди которых 6 детей. Травмы получили 7 взрослых и 5 несовершеннолетних.

Общий материальный ущерб от инцидента оценивался в 230 млн руб. Судебные прения прошли в рамках рассмотрения уголовного дела, где были определены конкретные статьи УК РФ для каждого из обвиняемых.