Следователи взялись за шланг

СКР закончил расследование уголовного дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле летом 2024 года. В результате погибли 11 человек, в том числе шесть детей. Ущерб городу оценили в 230 млн руб. Обвинения по делу предъявлены трем сотрудникам «Газэкса» и местной жительнице Елене Сербиной, в квартире которой произошел взрыв газа. Никто из них вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Взрыв газа в многоквартирном доме по ул. Сибирская 81 в Нижнем Тагиле произошел около полудня 1 августа 2024 года. В результате обрушились два из шести подъездов дома, погибли 11 жильцов дома, в том числе шесть детей. Еще 12 жильцов, включая пятерых детей, получили ранения. По данным прокуратуры Свердловской области, было разрушено 25 квартир, собственниками которых были 36 человек. Вскоре наполовину разрушенный дом полностью снесли. Ущерб городу оценили более чем в 230 млн руб.

Под подозрения сразу попали три работника АО «Газэкс», которые ранее проводили проверку внутригазового оборудования в доме: мастер Максим Гривский, слесари Александр Алимов и Александр Ерыкин. 7 августа 2024 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил их под домашний арест.

Спустя год еще одним фигурантом уголовного дела стала Елена Сербина — собственница квартиры, где был эпицентр взрыва.

Как сообщил руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко, Елене Сербиной вменяется ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере), а газовщикам — ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

По данным следствия, Елена Сербина с августа 2019 года по август 2024 года неоднократно нарушила правила пользования и содержания газового оборудования, находящегося на кухне. Согласно обвинению, во время ремонта квартиры присоединенный к плите газовый шланг был вмонтирован внутрь стены. Таким образом, он стал недоступным для визуального контроля газовщиков.

Елена Сербина не проинструктировала дочь, как пользоваться газовым оборудованием и не закрыла газовый кран, когда уехала из дома. Ее дочь при взрыве погибла.

По данным следствия, Максим Гривский, Александр Алимов, Александр Ерыкин в июне 2024 года проверяли оборудование без контроля инженерно-технических работников. Кроме того, они недостаточно проверили целостность газового оборудования внутри дома на наличие тяги в вытяжках.

«В свою очередь, мастер службы специализированной организации, ответственный за проведение работ, при их осуществлении не присутствовал, деятельность слесарей не контролировал, а в дальнейшем подписал заключение о выполнении работ в полном объеме»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Вину обвиняемые не признали. Адвокат Елены Сербиной Алексей Гольцов утверждал, что единственным доказательством следствия служит результат взрывотехнологической экспертизы, который указывает квартиру обвиняемой как эпицентр взрыва.

«Эксперты не выезжали на осмотр дома или останков от дома, большая часть выводов имеет вероятностный характер. Более того, для исследования не представлялся газовый шланг, а принадлежность элемента стояка невозможно определить к моей квартире»,— написала Елена Сербина на своей странице «ВКонтакте».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Артем Путилов, Екатеринбург