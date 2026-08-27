Глава орловского департамента госрегулирования тарифов уходит в отставку
Пост руководителя департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области покидает Елена Жукова. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, она уходит на пенсию.
Елена Жукова
Фото: Департамент госрегулирования цен и тарифов Орловской области
Уточняется, что госпожа Жукова работала в облправительстве 27 лет — с 1999 года. По данным Rusprofile.ru, тарифным ведомством она руководила с 2006 года. В 2023 году профильное управление получило статус департамента.
В правительстве Орловской области пока не готовы назвать возможного преемника Елены Жуковой и дату его назначения.
На прошлой неделе в правительстве региона произошло еще одно кадровое изменение. Пост замруководителя департамента промышленности и торговли покинул Анатолий Новиков.