Мишустин поручил Роспатенту работать над защитой от контрафакта на маркетплейсах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспатенту работать над мерами по защите граждан от контрафактной продукции на маркетплейсах. Он отметил, что вопросы охраны интеллектуальной собственности крайне важны на электронных площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители — что их права не будут нарушены»,— сказал Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым.

Премьер-министр указал, что необходимо оперативно реагировать, предлагать новые законодательные инициативы и инструменты для защиты интересов россиян. Он поручил господину Зубову держать эти вопросы на личном контроле.

Юрий Зубов отметил, что некоторые товары на маркетплейсах имеют «сложную прослеживаемость» в правах интеллектуальной собственности, поэтому ведомство намерено интегрироваться с комплексом информационных систем, чтобы распознавать путь получения и дальнейших продаж интеллектуальных прав. Роспатент планирует запустить механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах с 1 марта 2027 года.