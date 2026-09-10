Мишустин поручил Роспатенту работать над защитой от контрафакта на маркетплейсах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспатенту работать над мерами по защите граждан от контрафактной продукции на маркетплейсах. Он отметил, что вопросы охраны интеллектуальной собственности крайне важны на электронных площадках.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители — что их права не будут нарушены»,— сказал Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым.
Премьер-министр указал, что необходимо оперативно реагировать, предлагать новые законодательные инициативы и инструменты для защиты интересов россиян. Он поручил господину Зубову держать эти вопросы на личном контроле.
Юрий Зубов отметил, что некоторые товары на маркетплейсах имеют «сложную прослеживаемость» в правах интеллектуальной собственности, поэтому ведомство намерено интегрироваться с комплексом информационных систем, чтобы распознавать путь получения и дальнейших продаж интеллектуальных прав. Роспатент планирует запустить механизм для проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах с 1 марта 2027 года.
Планируемая проверка должна перенести контроль с реакции на жалобы правообладателей на проверку карточки до ее публикации. Оператор маркетплейса будет сопоставлять торговое наименование, лицензию, регистрационный номер свидетельства и другие сведения с данными профильных реестров, после чего разрешать размещение карточки или отказывать в нем; уже опубликованные сведения предполагается проверять не реже одного раза в семь дней.
Сейчас маркетплейс не обязан заранее выявлять нарушения: он должен снять товар после обоснованной претензии правообладателя, а срок реакции по действующим нормам может достигать 30 дней. За это время продавец способен реализовать весь запас подделок, поэтому новая конструкция направлена на то, чтобы отсекать сомнительные карточки еще до продаж и быстрее обнаруживать устаревшие или изменившиеся данные.
Для маркетплейсов это означает дополнительные операционные и IT-затраты на интеграцию и регулярные проверки. Результат будет зависеть и от контроля самих продавцов: нарушители могут использовать несколько аккаунтов после блокировки одного из них, тогда как проверка карточки не устраняет эту проблему автоматически.