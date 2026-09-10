Власти Ленинградской области предупредили о второй волне топливного кризиса

В правительстве Ленинградской области предупредили о повторе «июльского сценария» со снижением отгрузок топлива из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил журналистам вице-губернатор региона по экономическому развитию Егор Мищеряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам господина Мищерякова, НПЗ снизили отгрузки топлива на некоторые автозаправочные станции (АЗС), а на отдельных заправках наблюдаются перебои со снабжением. Некоторые АЗС могут вводить ограничения на отпуск топлива, отметил чиновник.

«Основная причина — в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности, поэтому власти перешли в ручной режим и синхронизируют действия со всеми крупными игроками», — подчеркнул вице-губернатор (цитата по ТАСС). Он добавил, власти готовят схемы перераспределения поставок, а также разрабатывают специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритетное снабжение.

Перебои с поставками топлива в России начались в мае из-за участившихся атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке власти ввели несколько мер. Среди них — приостановка экспорта бензина и дизтоплива и распространение на дизель топливного демпфера. К началу августа большинство АЗС в Ленинградской области сняли ограничения на отпуск дизеля и увеличили с 20 л до 30 л лимит на бензин.