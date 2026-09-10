В Екатеринбурге начался фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»

XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» стартовал в Екатеринбурге — он будет проходить с 10 по 14 сентября, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Мы считаем, что кукольное сердце России бьется именно в Екатеринбурге. Для нас особенно важно, что фестиваль сохраняет международный статус. В этом году перед участниками и жюри стоит новый вызов — найти новые смыслы в искусстве, которое при этом сохраняет свои традиции»,— сказала на открытии замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Фестиваль «Петрушка Великий» проводится в Екатеринбурге с 2002 года и за это время объединил около 250 театров со всех пяти континентов. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Свердловской области.

Главной темой фестиваля в этом году стал «Театр кукол: Новые смыслы». В оргкомитет фестиваля поступило более 110 заявок от профессиональных театров России и зарубежья, среди которых было отобрано 13 конкурсных работ. Участие примут театры России, Белоруссии, Китая и Замбии. Екатеринбургский театр кукол представит два произведения: «Повесть о собаке» по рассказам Бориса Рябинина и «Зойкину квартиру», получившую в 2026 году «Золотую маску».

Ирина Пичурина