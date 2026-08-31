Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября

В Екатеринбурге с 10 по 14 сентября пройдет XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», в котором будут участвовать кукольники из России, Белоруссии, Китая и Замбии. Его главная тема — «Театр кукол: Новые смыслы», сообщили в Екатеринбургском театре кукол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего в оргкомитет фестиваля поступило более 110 заявок от профессиональных театров России и зарубежья, среди которых было отобрано 13 конкурсных работ. Екатеринбургский театр кукол представит два произведения: «Повесть о собаке» по рассказам Бориса Рябинина и «Зойкину квартиру», получившую в 2026 году «Золотую маску».

Показы запланированы на площадках Екатеринбургского театра кукол, Театра юного зрителя, Колизея и Коляда-театра. Дополнительные спектакли пройдут на сцене Дома актера.

В рамках фестиваля запланирована презентация культурного проекта «Тузлуков-вернисаж» с оцифрованной коллекцией эскизов, кукол и декораций главных художников региональных театров кукол России. Художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский презентует книгу «Театры кукол России XV-XXI вв».

Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» проходит в Екатеринбурге с 2002 года. За более чем 20-летнюю историю в нем приняли участие более ста театральных коллективов.

София Паникова