FT: МВФ отказался от кандидата на пост главного экономиста из-за критики Трампа

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в последний момент отказалось от кандидатуры главного экономиста, когда выяснилось, что основной претендент критиковал экономическую политику администрации Дональда Трампа. Речь о профессоре Лондонской школы экономики (LSE) Рикарду Реише. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сообщили FT три источника, причиной изменения решения стала критика Реишем торговых пошлин, введенных Трампом.

После того как в апреле прошлого года президент США объявил о введении пошлин в рамках так называемого «Дня освобождения», Реиш предупредил, что эти меры приведут к росту цен для американских потребителей и спровоцируют новую волну инфляции.

Должность в МВФ получила Сильвана Тенрейро — ведущий экономист Лондонской фондовой биржи и бывший член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. В августе она приступила к исполнению обязанностей.

В МВФ отказались комментировать процесс назначения на должность главного экономиста, заявив FT, что организация придерживается практики «строгого неразглашения сведений о личностях претендентов», а сам отбор кандидатов был «тщательным и конкурентным».

Евгений Хвостик