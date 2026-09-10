Росморречфлот сообщил о нормализации судоходства на Яне и Индигирке после шторма

Судоходная обстановка на реках Яна и Индигирка после шторма нормализовалась, сообщила пресс-служба Росморречфлота. Потребителям в Ленском бассейне доставили более 614 тыс. т грузов — 60% от планового объема.

В конце августа на Яне и Индигирке из-за сгонных ветров начался шторм. Из-за непогоды были повреждены средства навигационной обстановки, замыты судоходные прорези. Возникли сложности с транспортировкой товаров первой необходимости в труднодоступные поселки, сообщал председатель правительства республики Кирилл Бычков.

По данным Росморречфлота, путейцы Ленского бассейна определили новые направления судовых ходов и начали углублять дно. На реке Яна с помощью землесоса извлекли почти 28 тыс. куб. м грунта, чтобы обеспечить необходимую для походов судов глубину. На Индигирке выполнено 6,3 км судоходной прорези, извлечено более 109 тыс. куб. м грунта. Работы продолжаются, отметили в ведомстве.