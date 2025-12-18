Приключения электроники

Минпромторг Нижегородской области намерен расторгнуть соглашение о субсидировании проекта ООО «Прано Групп» по созданию технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору. Компания пытается заблокировать решение властей через арбитражный суд. В 2023 году «Прано Групп» выиграло региональный отбор на получение 906,3 млн руб. господдержки, но в декабре 2024 года министерство аннулировало выплаты. Это совпало с задержанием и арестом бенефициара компании Дмитрия Прудникова, обвиненного в мошенничестве со средствами субсидии. Минпромторг также решил взыскать с компании 37,4 млн руб. за недостигнутые по соглашению результаты, но органы власти эти разбирательства пока не комментируют.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минпромторг Нижегородской области заявил о готовности в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с ООО «Прано Групп» о субсидировании создания технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору, следует из арбитражного иска компании, поданного в защиту ее имущественных интересов. Расторгнуть соглашение о предоставлении бюджетных средств министерство может уже в декабре. В свою очередь «Прано Групп» пытается оспорить это решение.

Как писал «Ъ-Приволжье», соглашение о господдержке из федерального и регионального бюджетов минпромторг заключил с «Прано Групп» в 2023 году. Компания обязалась вложить 1,5 млрд руб. в развитие арендованной у Борского стекольного завода площадки. Территория технопарка была запланирована в 1,7 га, предполагалось открытие 10,5 тыс. кв. м площадей для резидентов в сфере разработок электронной промышленности. К 2030 году на площадке «Волги» планируют размещение более 15 компаний. Для резидентов управляющая компания намеревалась приобрести установку когенерации электроэнергии и построить центры коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием, прототипирования и обработки данных.

На развитие технопарка госбюджет по линии Минпромторга России выделил свыше 900 млн руб. (в 2023–2024 годах объем запланированной господдержки составил 789,4 млн руб., в 2025 году — 116,8 млн).

Однако в конце прошлого года бюджетные выплаты на 2024–2025 годы были аннулированы по допсоглашению Минпромторга с областным министерством.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прано Групп» зарегистрировано в Нижегородской области в 2022 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление имуществом. Директор Дмитрий Гришин, бенефициар Дмитрий Прудников. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 38,7 млн руб., выручка от продажи — 215,7 млн руб.

Это административное решение совпало по времени с задержанием и последующим арестом учредителя «Прано Групп» Дмитрия Прудникова, которого обвинили в особо крупном мошенничестве с субсидией. Как полагает следствие, в 2022 году он решил похитить бюджетные средства, создав видимость достижений технопарка за счет фиктивной покупки компрессорной установки. Якобы резидент и «дочка» управляющей компании «Промтехника Приволжье» передал технопарку свою установку вместо закупки нового оборудования, которое и следовало купить за счет субсидии.

По этой схеме Дмитрий Прудников мог похитить 209,8 млн руб. из средств субсидии, считает обвинение. На сумму предполагаемого ущерба областной минпромторг заявил гражданский иск к Дмитрию Прудникову в рамках его уголовного дела.

Управляющая компания технопарка не согласилась с решением аннулировать выплаты и попросила нижегородское министерство пересмотреть объем ассигнований и целевые результаты по соглашению о предоставлении субсидии. Однако власти отказали инвестору. Корректировку ключевых показателей достижений господдержки в нижегородском минпромторге посчитали недопустимой и предупредили «Прано Групп»: если управляющая компания не согласится с их решением, то соглашение о господдержке будет расторгнуто.

Юристы «Прано Групп» пытались ввести обеспечительные меры, запретить минпромторгу расторгать соглашение о субсидировании, однако им было отказано. Суд решил, что запрет расторгать соглашение предрешит рассмотрение спора по существу, а это недопустимо и нарушит интересы сторон в арбитражном процессе.

В областном минпромторге не ответили на запрос «Ъ-Приволжье» о решении расторгнуть соглашение по субсидированию технопарка. Добавим, что в июле 2025 года министерство также потребовало с УК взыскать 37,4 млн руб. за недостижение результатов по договору господдержки и 3 млн процентов за пользование бюджетными средствами.

Судебные тяжбы между министерством и «Прано Групп» арбитражный суд продолжит разбирать в 2026 году.

Роман Рыскаль