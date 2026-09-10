Тоннельный стартап Илона Маска The Boring Company оценили в $23 млрд

Стартап Илона Маска The Boring Company, специализирующийся на строительстве тоннелей, сообщил о привлечении $3 млрд во время очередного раунда финансирования. Инвесторы оценили всю компанию в $23 млрд. Основными инвесторами стали Объединенные Арабские Эмираты и компании этой страны. В финансировании также приняли участие несколько крупных инвестфондов, включая Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Temasek.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство тоннеля компанией The Boring Company в Нэшвилле, 16 января

Фото: George Walker IV / AP Строительство тоннеля компанией The Boring Company в Нэшвилле, 16 января

Фото: George Walker IV / AP

The Boring Company сообщила о расширении проекта Dubai Loop. Он предусматривает строительство в ОАЭ подземной инфраструктуры общей длиной примерно 150 км. Строительство началось в феврале 2026 года. Планируется также расширить похожие проекты в США. Среди них — Vegas Loop в Лас-Вегасе, который был открыт в 2021 году, а также подобная система тоннелей в Нэшвилле, строительство которой должно начаться в текущем году.

Илон Маск создал The Boring Company в 2017 году. Тогда он говорил, что решением проблемы пробок на дорогах могут стать подземные тоннели. Капитализация стартапа выросла за последние годы — сейчас он почти в четыре раза дороже, чем в 2022 году. Тогда стартап оценивался в $5,7 млрд.

Яна Рождественская