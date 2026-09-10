В Приморье вымогатели денег у таксистов получили от 8 до 10 лет колонии

Судом вынесен обвинительный приговор в отношении членов организованной группы, занимавшейся вымогательством денег у таксистов на территории аэропорта Владивостока. Четыре человека признаны виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой с применением насилия, а также в пособничестве в вымогательстве. В качестве наказания им назначено от восьми до десяти лет колонии строгого режима и штрафы в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., сообщила прокуратура Приморья.

С сентября 2021 года по май 2024 года члены преступной группы вымогали деньги у таксистов на территории, прилегающей к международному аэропорту Владивостока. В случае отказа в отношении таксистов звучали угрозы, а один из потерпевших был избит. Еженедельную таксу рэкетиры установили в размере от 3500 до 5000 руб. Всего, по версии следствия, подсудимые получили таким образом более 600 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток