Красноярцев осудили за продажу фиктивных симок

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении трех местных жителей по делу о махинациях с сим-картами. Подсудимых признали виновными в незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Двоих из них приговорили к штрафу в 900 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой персональных данных. Их сообщника оштрафовали на 400 тыс. руб. с аналогичным запретом, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По версии следствия, двое фигурантов дела работали в организации, выполнявшей подрядные работы для ПАО «МТС». Через приложение компании они нелегально оформляли сим-карты. Вместо регистрации номеров на реальных абонентов, установили правоохранители, злоумышленники покупали в интернете сканы чужих паспортов.

После этого они размещали объявление о продаже сим-карт в интернете. Номера уходили в Telegram за 150–200 руб. Одну партию отправили транспортной компанией в Новосибирск, другую — в Самару, указывается в материалах дела. Впоследствии к преступной схеме присоединился третий соучастник — слесарь местного завода.

Часть из проданных номеров использовали мошенники. Общий ущерб по эпизодам с особо крупным размером превысил 20 млн руб., говорится в сообщении ведомства.

Александра Стрелкова