Медведев рассказал о мерах против формирования этнических анклавов в России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одна из главных задач комиссии по миграционной политике — противодействие формированию этнических анклавов в России. Для этого, в частности, прорабатывается механизм организованного набора иностранной рабочей силы. Эксперимент должен начаться в январе 2027 года.

«От новой системы должны выиграть все. Государство — получить полную фискальную прозрачность. Бизнес — снижение издержек на поиск и оформление иностранного персонала, а также гарантии того, что привлеченный специалист не исчезнет через три дня. Работник — социальные гарантии и прозрачные условия труда», — сообщил господин Медведев в интервью «Ведомостям».

Дмитрий Медведев добавил, что в рамках мер по снижению доли в России детей мигрантов, которые не ходят в школы, за семь месяцев 2026 года привлекли к административной ответственности почти 6 тыс. родителей-иностранцев. Еще 5 тыс. человек — за то, что не обеспечили законность пребывания детей в стране.

Господин Медведев также отметил эффективность других действующих мер по предотвращению образования анклавов: модернизация систем идентификации иностранцев, в том числе создание «цифрового профиля», изменения в законе о гражданстве, сжатые сроки прохождения медицинского освидетельствования и другие. Зампред Совбеза добавил, что в будущем весь миграционный учет в России может перейти в электронный формат, однако не во всех регионах пока есть достаточные технические ресурсы для этого.