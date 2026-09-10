Свердловский областной перинатальный центр признан одним из лучших в России

Свердловский перинатальный центр Областной детской клинической больницы (ОДКБ) занял третье место в общероссийском конкурсе таких учреждений по итогам 2025 года, сообщили в региональном минздраве. Ежегодно здесь рождаются более 5 тыс. детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

В конкурсе принимали участие перинатальные центры из 56 регионов страны. Участников оценивала экспертная комиссия Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. Проводился системный анализ работы по 80 критериям: от клинических показателей и организации работы перинатальных центров до использования технологий, работы с осложнениями.

Ранее в Екатеринбурге на базе Центральной городской больницы №7 в микрорайоне Пионерский запланировали строительство перинатального центра. Глава региона Денис Паслер сообщил, что приступить к строительству планируют в 2027 году.

Ирина Пичурина