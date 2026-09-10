Путин встретился с начальником миграционной службы МВД Кикотем

Вечером 9 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с первым замглавы МВД, начальником Миграционной службы Андреем Кикотем. Рабочая встреча была организована в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции. Его отмечают в России 11 сентября.

Господин Кикоть сообщил, что для 197 тыс. нарушивших российские законы иностранцев закрыт въезд в Россию. Президент, в свою очередь, поручил миграционной службе инициировать в правительстве работу по комплексной подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в стране. В ходе беседы он также отметил рост на 30% доходов бюджета от миграционных процедур — в первую очередь, от выдачи патентов.

Новая система целевого набора иностранных граждан для работы в России обеспечит законные права самих мигрантов, подчеркнул Владимир Путин.