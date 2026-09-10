В Алтайском крае умерла кандидат в депутаты заксобрания от «Справедливой России»

Региональное отделение (РО) «Справедливой России» в Алтайском крае сообщило о скоропостижной смерти Ольги Чехонадских. Она являлась членом совета РО «Социал-демократического союза женщин России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Она посвятила многие годы общественной и благотворительной работе, помогая людям, семьям и участникам СВО. Как директор АНО социальной помощи “Высота” и руководитель барнаульского “Добро.Центра”, Ольга Владимировна стала для многих человеком, к которому можно было обратиться за поддержкой»,— говорится в некрологе.

Ольга Чехонадских была зарегистрирована кандидатом в депутаты законодательного собрания региона на выборах, которые пройдут на следующей неделе. Она представляла партию в одномандатном округе №28 на территории Барнаула и возглавляла 28-ю территориальную группу кандидатов-справороссов.

Валерий Лавский