Онищенко призвал учителей не проводить в школах контрольные работы по четвергам

В школах не следует проводить контрольные работы по четвергам, так как работоспособность учащихся в этот день недели резко снижается. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам господина Онищенко, «у детей есть определенный недельный биоритм», и это научно обоснованные данные. Он отметил, что на четверг в расписание нельзя ставить «трудные предметы» вроде математики. «И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», — добавил он.

По словам Геннадия Онищенко, пик работоспособности школьника отмечается с понедельника по среду.