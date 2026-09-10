Экс-начальника цеха в Серове будут судить за подкуп при приемке лома

В Серове передали в суд уголовное дело бывшего начальника цеха одной из компаний, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Экс-сотрудник обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году фигурант совместно с другими сотрудниками получил более 1,8 млн руб. в качестве подкупа от представителя другой компании. Эти средства были переданы за содействие при приемке лома черного металла. В результате организация понесла ущерб около 2 млн руб., так как оплачивала некачественный товар по цене качественного. Для легализации полученных денег обвиняемый взял в кредит дорогой автомобиль иностранного производства, который гасил за счет подкупа.

В рамках дела к ответственности привлечены трое соучастников: бывшие мастер участка, кассир и водитель погрузчика. В зависимости от роли каждого, их будут судить за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. На имущество фигурантов, включая квартиры, автомобили и банковские счета, наложен арест для обеспечения возможного возмещения ущерба.

«Выявили и задокументировали указанные преступления оперативники из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции. Наработанные материалы полицейские направили нашим коллегам в региональный СК России, которые и возбудили уголовное дело. В дальнейшем представители МВД осуществляли оперативное сопровождение при расследовании»,— начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ирина Пичурина