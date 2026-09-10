При пожаре на пассажирском пароме на Филиппинах погибли пять человек
Пожар возник на пассажирском пароме у западного побережья Филиппин. Погибли как минимум пять человек, сообщает Reuters. Пропавшими без вести числятся более 80 человек.
Возгорание произошло в ночь на 10 сентября. На борту были 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Удалось спасти 43 человека. Паром вышел из района Басеко в Маниле и направлялся в Корон — популярный туристический центр на острове Палаван.
Причина пожара неизвестна. За ночь под воздействием течения и ветра сгоревший паром отнесло дальше от места происшествия, что осложняет спасательную операцию, отметили в береговой охране. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, что судно продолжает дымиться, остается риск взрыва.
Reuters отмечает, что паромное сообщение — распространенный способ передвижения на Филиппинах, архипелаге, насчитывающем более 7600 островов. Однако ситуация с безопасностью на море в стране нестабильна: многие ЧП с паромами в прошлом были связаны с перегруженностью судов, неблагоприятными погодными условиями и несоблюдением правил безопасности.
Морское сообщение между островами Филиппин, которых в стране более 7 тыс., развито слабо, а суда зачастую бывают переполнены. Перегруженность называлась одной из причин инцидентов с паромами, поэтому вместимость судна — один из факторов, влияющих на масштаб последствий подобных аварий.
Архипелаг с населением около 116 млн человек имеет долгую историю катастроф, связанных с паромным сообщением между островами: только в 2023 году из-за пожара на пароме погибли более 30 человек.
В марте 2023 года пожар произошел на пассажирском судне Lady Mary Joy 3 в акватории у островной провинции Басилан. Огонь охватил пассажирские каюты с кондиционерами, погибли как минимум десять человек, еще минимум девять получили ранения. Береговая охрана в ходе спасательной операции эвакуировала 230 человек.