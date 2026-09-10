При пожаре на пассажирском пароме на Филиппинах погибли пять человек

Пожар возник на пассажирском пароме у западного побережья Филиппин. Погибли как минимум пять человек, сообщает Reuters. Пропавшими без вести числятся более 80 человек.

Возгорание произошло в ночь на 10 сентября. На борту были 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Удалось спасти 43 человека. Паром вышел из района Басеко в Маниле и направлялся в Корон — популярный туристический центр на острове Палаван.

Причина пожара неизвестна. За ночь под воздействием течения и ветра сгоревший паром отнесло дальше от места происшествия, что осложняет спасательную операцию, отметили в береговой охране. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, что судно продолжает дымиться, остается риск взрыва.

Reuters отмечает, что паромное сообщение — распространенный способ передвижения на Филиппинах, архипелаге, насчитывающем более 7600 островов. Однако ситуация с безопасностью на море в стране нестабильна: многие ЧП с паромами в прошлом были связаны с перегруженностью судов, неблагоприятными погодными условиями и несоблюдением правил безопасности.