ФСБ: Киев готовил провокацию против посольства Британии в Москве ради вооружений

ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, который, по версии следствия, собирал для СБУ сведения о дипломатах. Гражданину России инкриминируют госизмену.

В российской спецслужбе заявили, что задержанный сообщил о планах Киева организовать атаку на резиденцию посла Великобритании. Затем планировалось обвинить в этом российскую сторону и втянуть Лондон в прямой конфликт ради получения дополнительных вооружений.

Задержанный передал украинскому куратору данные жителей резиденции посла и сотрудников посольства, а также планы мероприятий, в которых должен был участвовать британский дипломат, добавили в ФСБ.