В США начался судебный процесс над Huawei

В федеральном суде Бруклина 9 сентября начался судебный процесс против китайского технологического гиганта Huawei. Компанию обвиняют в краже американских технологий, сообщает агентство Reuters.

«Кражи, ложь, укрывательство. На протяжении 20 лет именно так гигантская китайская телекоммуникационная компания Huawei наносила ущерб американским фирмам и злоупотребляла финансовой системой США, пытаясь доминировать в мировой отрасли»,— заявил во вступительном слове представитель Минюста США Тейлор Стаут. Он пообещал предъявить показания «людей, которые поймали Huawei с поличным при попытке украсть американские технологии», а также видео, на котором сотрудник компании крадет роботизированную руку.

Huawei обвиняется в попытке украсть коммерческие секреты пяти компаний из США. В частности, исходный код операционной системы для интернет-маршрутизаторов от Cisco Systems и роботизированную руку для тестирования телефонов от T-Mobile, сказал прокурор присяжным заседателям.

Дело против Huawei было возбуждено в 2018 году. Компании тогда были предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и нарушении санкций, поскольку организация якобы представила ложную информацию о своем бизнесе в Иране. Частично оно основано на сообщениях Reuters в 2012—2013 годах о тесных связях между Huawei и Skycom, фирмой, работавшей в Иране. В них говорилось, что в 2010 году Skycom предложила крупнейшему оператору мобильной связи Ирана продать компьютерное оборудование HP, на которое было наложено эмбарго, за $1,5 млн.

Сейчас сетевое оборудование компании запрещено в США, поставщикам запрещено экспортировать товары и технологии компании из США без одобрения Министерства торговли, напоминает агентство.

Защита в ответном слове заявила, что успехи Huawei определяются не воровством, а инновациями. Один из юристов компании Брайан Хеберлиг назвал инциденты в Cisco и T-mobile «действиями отдельных сотрудников», узнав о которых компания приняла меры для исправления ситуации. Также защита заявила, что нет никаких доказательств того, что Huawei знала, что перевод средств в долларах нарушит закон о санкциях США, и что компания могла хранить их за пределами США или в другой валюте.

Днем ранее Financial Times писала, что процесс продлится несколько месяцев и сформирует сложный фон для ожидаемого в сентябре визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина. Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп заявлял, что это дело может стать частью переговоров с Китаем.

В случае вынесения обвинительного приговора Huawei может грозить один из самых крупных штрафов за корпоративные преступления в истории США, поскольку законом предусмотрен штраф, вдвое превышающий сумму, которую удалось выручить за преступление.

Эрнест Филипповский