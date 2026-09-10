ТАСС: художник-постановщик сериала «Ликвидация» арестован по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под арест художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова. Он проходит по уголовному делу о госизмене. Мосгорсуд признал арест мужчины законным, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

52-летний Александр Кондратов был задержан в мае по административному делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Подробности дела неизвестны, но мужчина признал вину. Суд назначил ему 15 суток ареста. После этого его несколько раз арестовывали по административным делам.

Александр Кондратов работал художником-постановщиком. Вышедший в 2007 году сериал «Ликвидация» принес ему премию «Золотой орел».