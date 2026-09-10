ФАС отменила конкурс на строительство школы в одном из самых отдаленных поселков Красноярского края

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявила нарушения в закупке на доставку и монтаж модульного здания для учебного центра в поселке Хета Таймырского Долгано-Ненецкого округа Красноярского края. Заказчиком выступило управление образования администрации Хатанги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Маковецкая / Коммерсантъ Фото: Марина Маковецкая / Коммерсантъ

Рассмотрев жалобу иркутской компании «Техномодуль», ведомство установило, что заказчик не ввел ограничения на приобретение иностранного оборудования. Кроме того, в документации отсутствовали характеристики самого здания, а товары и техника, относящиеся к разным группам и не связанные технологически, были неправомерно объединены в один лот.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 6 по 24 июля, победителем признана компания, предложившая выполнить работы за 535 млн руб. при стартовой цене 611 млн руб.

Регулятор предписал местной администрации отменить итоги конкурса и объявить новый. По условиям отмененной закупки победителю предстояло до 15 ноября 2027 года смонтировать сборно-разборное сооружение площадью 1,3 тыс. кв. м. Комплекс должен был включать модульное здание школы, пищеблок, котельную и локальные очистные сооружения, а также быть укомплектован мебелью. Мощность объекта рассчитана на 55 учащихся и 15 воспитанников дошкольного отделения.

Лолита Белова